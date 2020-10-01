The University of Wyoming rodeo teams are the clear leaders with a week left in the Central Rocky Mountain Region fall season.

The Cowgirls picked up their third straight team title in Riverton Sunday afternoon, taking the Central Wyoming College rodeo; the Cowboys reeled off their second 800-plus point total win of the fall with their second victory in three attempts.

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